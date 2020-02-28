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Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
2020-02-28T17:57+0300
https://ria.ru/20200228/1565345081.html
Все леса в Нижегородской области охватят видеонаблюдением
https://cdn21.img.ria.ru/images/147289/78/1472897849_0:77:3365:1970_1036x0_80_0_0_2913bd4aaffd10553a4b4e70d995c9ad.jpg
РИА Новости

Все леса в Нижегородской области охватят видеонаблюдением

17:57 28.02.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЛес
Лес
© РИА Новости / Александр Вильф
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Лес. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев — РИА Новости. Весь лесной фонд Нижегородской области охватят видеонаблюдением в 2020 году, заявил глава региона Глеб Никитин.
Нижегородская область станет первым регионом России, где видеомониторинг будет на всей покрытой лесами территории.
"За последние годы система видеомониторинга лесных пожаров показала очень высокие результаты - почти треть лесных пожаров обнаружено с помощью видеокамер, поэтому мы приняли решение о выделении дополнительного финансирования из областного бюджета на полноценное доукомплектование системы", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
"Эти меры позволят повысить оперативность тушения лесных пожаров и не допустить чрезвычайных ситуаций в лесах. Ведь от уровня технического оснащения, наличия, внедрения наукоемких технологий в лесном хозяйстве во многом зависит безопасность лесных массивов и безопасность жителей", – добавил Никитин.
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В департаменте лесного хозяйства Нижегородской области сообщили, что в настоящий момент в регионе в круглосуточном режиме работают 52 видеокамеры. "Они установлены на вышках сотовых операторов, их основная цель – обнаружение лесных пожаров на ранней стадии. Благодаря дополнительным средствам из бюджета области будет установлено 39 камер по всему региону", – сообщил директор регионального деплесхоза Роман Воробьев.
Кроме того, на вооружение лесопожарных служб региона в 2020 году поступят семь дронов нового поколения с увеличенной дальностью и временем полета.
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