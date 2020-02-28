В Минске раскупили все защитные маски из-за коронавируса

МИНСК, 28 фев - РИА Новости. Защитные медицинские маски пропали из продажи в аптеках Защитные медицинские маски пропали из продажи в аптеках Минска после того, как в пятницу в Белоруссии был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом нового типа, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее пресс-служба Минздрава сообщила, что в Белоруссии зарегистрирован первый завозной случай коронавируса нового типа, он выявлен у иранского студента, который прибыл рейсом из Баку. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в минской инфекционной больнице. Белорусский вуз, где учится заболевший коронавирусом иранец, до 15 марта перешел на обучение по индивидуальному плану для каждого обучающегося, отменив аудиторные занятия и массовые мероприятия.

В частности, в одной из минских аптек, куда обратился корреспондент РИА Новости, рассказали, что масок в продаже нет. "Заводы не отгружают. Завезли как-то 150 штук, но люди расхватали в течение дня как горячие пирожки", - рассказала провизор.

Сотрудники другой аптеки также сообщили аптеке, что масок в продаже нет, все раскупили. "Дефицит масок у нас еще с января", - уточнил сотрудник. Он также посоветовал с учетом этой ситуации шить маски самостоятельно из марли, отметив, что такую маску можно постирать, погладить и использовать неоднократно, в то время как аптечные маски эффективны только в течение двух часов, а после этого нуждаются в замене.

В еще одной аптеке в центре Минска РИА Новости рассказали, что ажиотажный спрос на защитные маски возник буквально сегодня утром, до этого ситуация была спокойная и нехватки в них не было. "За утро все разобрали, но думаю, что к вечеру подвезут новую партию", - рассказала сотрудница аптеки. Она также добавила, что обычно в продаже бывают многоразовые маски, которые можно стирать, их стоимость составляет 1,10 белорусского рубля (0,49 доллара), а также одноразовые маски, которые стоят 28 белорусских копеек (0,13 доллара). Собеседница агентства сообщила, что стоимость масок не поднимается даже с учетом повышенного спроса.

Ранее Белоруссия направила два самолета с гуманитарной помощью Китаю для борьбы с распространением коронавируса. Это были лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты (в том числе маски, халаты и перчатки), средства дезинфекции, иные изделия медицинского назначения. Минск также предлагал при необходимости направить в Китай руководство Минздрава Белоруссии и ведущих специалистов страны для оказания консультационной помощи.