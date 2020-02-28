Клишас рассказал, как в Конституции будут изложены тезисы о Боге

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Тезисы о Боге будут изложены в отдельной статье третьей главы Конституции, но принцип светского государства останется в Основном законе, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию, сенатор Андрей Клишас.
"Принцип светского государства останется в Конституции, как это и предусмотрено ее 14-й и 28-й статьями. Эти положения останутся незыблемыми", — сказал он.
При этом сенатор отметил, что необходимость уважения к памяти предков, которые "с верой в Бога передали нам великую страну", будет прописана в третьей статье Конституции.
"Каждый сам определит свое отношение к Богу, но с необходимостью уважения к памяти предков, которые с верой в Бога передали нам великую страну, думаю, согласится каждый гражданин России", — сказал Клишас.
По его словам, важно подчеркнуть, что Россия остается светским государством и с учетом положений статьи 28 Конституции каждый гражданин вправе свободно исповедовать в современной России любую религию или не исповедовать никакой.
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Сенатор отметил, что одной из важнейших задач рабочей группы является учет идей, высказанных людьми.
"Наших граждан очень беспокоит преемственность, непрерывность нашей истории, духовного и культурного развития. Те идеалы, которые передали нам наши предки, любовь к Отечеству, сохранение единства страны, веру в Бога — с этими идеалами наши предки построили и сохранили для нас великую страну", — подчеркнул он.
Клишас напомнил, что Россия с учетом своего многонационального, многоконфессионального и культурного многообразия развивалась как государство, где вера в Бога и признание исторически сложившегося государственного единства многие века были основой развития государства и человека.
"Указанные положения обязательно должны найти отражение в Конституции. Мне кажется, и Межрелигиозный совет, который состоялся сегодня, признает важность этих вопросов и является общей позицией лидеров наших традиционных конфессий", — отметил он.
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