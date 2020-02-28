Новых случаев заболевания коронавирусом в Москве нет, сообщила заммэра

Заммэра подчеркнула, что все меры направлены на контроль и мониторинг ситуации с коронавирусом.

Китайский коронавирус продолжает быстро распространятся по всему миру. В самом Китае число зараженных превысило 78,8 тысячи человек, в Южной Корее - 2,3 тысячи, в Иране показатель достиг 388, в Италии - 650. За последние сутки первые случаи заражения выявлены в Нидерландах, Нигерии, Литве, Белоруссии, Новой Зеландии и Азербайджане.