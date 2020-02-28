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В Москве 80 человек находятся под наблюдением из-за риска коронавируса
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РИА Новости

В Москве 80 человек находятся под наблюдением из-за риска коронавируса

17:42 28.02.2020
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкУчения по отработке действий в случае выявления коронавируса
Учения по отработке действий в случае выявления коронавируса
© РИА Новости / Илья Тимин
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Учения по отработке действий в случае выявления коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В обсервационном центре "Царицыно" под наблюдением врачей находятся 80 человек, которым предписан режим изоляции из-за риска коронавируса, сообщила журналистам в пятницу заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"По состоянию на 27 февраля в обсервационном центре "Царицыно" находятся 80 человек, которым предписано соблюдение режима изоляции в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача", - сказала Ракова.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2778, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных достигло 3664, скончались 57 человек.
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