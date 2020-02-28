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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T17:52+0300
https://ria.ru/20200228/1565344148.html
Британия запросила экстренное заседание Совбеза ООН, сообщил источник
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565328912_371:272:3369:1958_1036x0_80_0_0_6ace3983f14c0ee58b806781c0b5d82b.jpg
РИА Новости

Британия запросила экстренное заседание Совбеза ООН, сообщил источник

17:41 28.02.2020 (обновлено: 17:52 28.02.2020)
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© Фото : SANAОсвобожденный от террористов населенный пункт в провинции Идлиб
Освобожденный от террористов населенный пункт в провинции Идлиб
© Фото : SANA
ООН, 28 фев - РИА Новости. Великобритания запросила проведение экстренного заседания СБ ООН в связи с эскалацией ситуации в Идлибе, заявил РИА Новости дипломатический источник.
"Мы запросили экстренное заседание СБ ООН сегодня в связи с последними событиями в Идлибе", - сказал собеседник агентства.
По его словам, вероятно, встреча состоится в 16.00 (00.00 мск).
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
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В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Охрана посольства РФ в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
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Обсудить 9
Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Совет Безопасности ООНВеликобританияСирияООНВ мире
Популярные комментарии
Ну как же, дружбанов-террористов спасать надо. И Турции подсобить, сшибить её с Россией. Нормалёк для облезлой кошки, когда-то известной под кличкой "Британский лев".
28 февраля, 17:48
aalnoor1953
1420001
Мелкобриты опять своих бородатых врачей и учителей из под огня выводить будут. Как слышу Мелкобритания сразу ассоциация с терроризмом и ложью.
28 февраля, 18:15
SSheff
910000
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