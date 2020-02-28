Глава Генштаба Герасимов обсудил с коллегой из США ситуацию в Сирии

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по телефону обсудил с коллегой из США Марком Милли ситуацию в Сирии, сообщили в Минобороны России.
"Двадцать восьмого февраля состоялся телефонный разговор начальника генерального штаба ВС РФ – первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генералом Марком Милли. Стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии и другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.