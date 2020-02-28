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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-28T17:39+0300
https://ria.ru/20200228/1565343999.html
Глава Генштаба Герасимов обсудил с коллегой из США ситуацию в Сирии
https://cdn21.img.ria.ru/images/156278/10/1562781035_0:36:2826:1626_1036x0_80_0_0_3cb7c685a8f06117802497b65dc63a3d.jpg
РИА Новости

Глава Генштаба Герасимов обсудил с коллегой из США ситуацию в Сирии

17:38 28.02.2020 (обновлено: 17:39 28.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по телефону обсудил с коллегой из США Марком Милли ситуацию в Сирии, сообщили в Минобороны России.
"Двадцать восьмого февраля состоялся телефонный разговор начальника генерального штаба ВС РФ – первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генералом Марком Милли. Стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии и другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.
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Война в СирииВойна в СирииМарк МиллиВооруженные силы РФВалерий ГерасимовСирияРоссияСШАВ мире
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