У вернувшегося с Diamond Princess израильтянина выявили коронавирус

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. Диагноз "коронавирус" подтверждён у еще одного израильтянина, бывшего пассажира лайнера Диагноз "коронавирус" подтверждён у еще одного израильтянина, бывшего пассажира лайнера "Diamond Princess" , вернувшегося в пятницу на родину, сообщило министерство здравоохранения страны.

"У пассажира лайнера, который вернулся из Японии , где он был освобожден от госпитализации, был получен положительный анализ на коронавирус в Израиле . Он будет госпитализирован в изоляторе клинического центра "Шиба", - говорится в сообщении минздрава.

Медики также выявляют контакты заражённого израильтянина. Сообщается, что он вернулся в пятницу утром коммерческим рейсом Turkish Airlines из Токио через Стамбул в Тель-Авив. Всех пассажиров этого рейса просят соблюдать домашний карантин.

Ранее коронавирус был выявлен у израильтянина, вернувшегося из Италии, и у его жены. Кроме того, двое израильтян, бывших пассажиров Diamond Princess, проходят лечение в карантинном отделении больницы Шиба с подтверждённым диагнозом Covid-19.

В среду минздрав Израиля призвал граждан отказаться от полетов в Италию, а также взвесить необходимость посещения других стран из-за коронавируса. Гражданам, вернувшимся из этой страны, предписано пройти двухнедельный карантин дома.

Израиль вводит ограничительные меры для прибывающих из Австралии и Италии в связи с угрозой распространения коронавируса: туристам из этих стран будет запрещен въезд в Израиль, а возвращающиеся из данных регионов израильтяне будут обязаны пройти двухнедельный карантин. Такие же меры действуют в отношении прибывающих из Японии и Южной Кореи, а также Таиланда, Гонконга и Макао и Сингапура. Ранее в феврале было прекращено авиасообщение с Китаем и закрыт въезд иностранцам, побывавшим в КНР.

В субботу минздрав ввел обязательный карантин для всех, кто возвращается из Южной Кореи и Японии, и для израильтян, которые контактировали с группой южнокорейских туристов, среди которых по возвращении из Израиля были выявлены носители коронавируса. Под карантин уже попали около 200 человек, в том числе 180 школьников из Беер Шевы, контактировавших с туристической группой. Как сообщает минздрав, группа из Южной Кореи за неделю проехала по всей территории Израиля, посетив важнейшие туристические и религиозные достопримечательности в Иерусалиме, Нетании, Кейсари, Назорете, Беэр Шеве, Тверии и на Мертвом море.