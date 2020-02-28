Банк Грузии закрыл филиал, сотрудница которого заболела коронавирусом

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ТБИЛИСИ, 28 фев – РИА Новости. Филиал "Банка Грузии" в Филиал "Банка Грузии" в Тбилиси закрыли после того, как стало известно, что заболевшая коронавирусом девушка является его сотрудником, сообщает телекомпания "Мтавари"

В Грузии в пятницу выявили второй случай заболевания новым типом коронавируса. Инфицированной оказалась девушка, которая недавно посетила Италию. В конце дня в инфекционных клиниках Грузии ожидают результатов анализов еще 24 пациентов.

По данным ТВ, "филиал обычно работает до 19.00 (18.00 мск - ред.), однако в пятницу он был внезапно закрыт несколькими часами ранее, неизвестно, возобновит ли филиал работу".

Пресс-служба банка подтверждает, что девушка, которая инфицирована коронавирусом, является сотрудницей финучреждения и работает в одном из филиалов.

"Сотрудница прибыла в Тбилиси 26 февраля, состояние ее здоровья удовлетворительное, ведется мониторинг. В результате активной коммуникации с центром по контролю над заболеваниями, идентифицированы все те люди, которые имели контакт с инфицированной ",- говорится в заявлении банка.