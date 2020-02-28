В ЦБ оценили риски из-за ситуации с коронавирусом

"Расширение внутреннего спроса, а также ускорение расходования бюджетных средств, в том числе в рамках национальных проектов, будут способствовать увеличению экономической активности, в результате чего прирост ВВП в 2020 году составит 1,5-2%. Значимым риском для прогноза остается ослабление внешнего спроса на фоне возможного замедления роста мировой экономики в связи с распространением коронавируса и другими факторами", - говорится в документе.