Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T17:37+0300
https://ria.ru/20200228/1565343881.html
В ЦБ оценили риски из-за ситуации с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/155690/64/1556906439_0:21:3072:1749_1036x0_80_0_0_a6613fdbcf4c2229747608f86bbc78ff.jpg
РИА Новости

В ЦБ оценили риски из-за ситуации с коронавирусом

17:37 28.02.2020
774
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом создает значимый риск того, что рост российской экономики в 2020 году может не достичь прогнозных 1,5-2%, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России.
"Расширение внутреннего спроса, а также ускорение расходования бюджетных средств, в том числе в рамках национальных проектов, будут способствовать увеличению экономической активности, в результате чего прирост ВВП в 2020 году составит 1,5-2%. Значимым риском для прогноза остается ослабление внешнего спроса на фоне возможного замедления роста мировой экономики в связи с распространением коронавируса и другими факторами", - говорится в документе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2778, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных почти достигло 3,7 тысячи, скончались 57 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
140101
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭкономика
Рекомендуем
Туристы в Москве
Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с коронавирусом
Учения по отработке действий в случае выявления коронавируса
В Москве 80 человек находятся под наблюдением из-за риска коронавируса
Коронавирус 2019-nCoV
В ВОЗ рассказали о ходе разработки вакцин от коронавируса
Министр финансов Антон Силуанов
Силуанов оценил необходимость дополнительных мер по защите бюджета
Туристы в масках на одной из улиц Милана
Правительство изучит письмо об угрозах туротрасли из-за коронавируса
Микробиологическая лаборатория
Врачи рассказали, как сдать анализ на коронавирус в Москве
Туристы на площади Святого Марка в Венеции во время карнавала
В Италии прокомментировали ситуацию с коронавирусом в стране
Бодрум, туристы на торговой улочке
Туристы едут в Турцию, несмотря на ситуацию в Сирии и коронавирус
Знак коронавируса
ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до "очень высокого"
Иностранные туристы на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве
Новых случаев заболевания коронавирусом в Москве нет, сообщила заммэра
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
В Южной Корее зарегистрировали повторное заражение коронавирусом
Пассажир общается с полицейским в терминале F аэропорта Шереметьево
В московских аэропортах усилят меры против коронавируса
Освобожденный от террористов населенный пункт в провинции Идлиб
Британия запросила экстренное заседание Совбеза ООН, сообщил источник
Автомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран
ВОЗ оценила влияние климата на коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Госдеп рекомендовал американцам отказаться от поездок в Италию
02:47Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса
02:43ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45В Москве два человека погибли в бассейне на дне рождения блогера
Лента новостейМолния