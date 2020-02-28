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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T17:33+0300
https://ria.ru/20200228/1565343572.html
Источник заявил, что Турция преувеличивает потери сирийской армии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156039/25/1560392564_0:128:3062:1850_1036x0_80_0_0_f984cfd6a709abe0262a4caea018ab8f.jpg
РИА Новости

Источник заявил, что Турция преувеличивает потери сирийской армии

17:33 28.02.2020
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© Фото : SANAПодразделения сирийской армии
Подразделения сирийской армии
© Фото : SANA
Подразделения сирийской армии. Архивное фото
КАИР, 28 фев - РИА Новости. Турецкие власти преувеличивают данные о потерях в рядах сирийской армии в результате атаки турецких ВС и протурецких боевиков, заявил РИА Новости сирийский военный источник.
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Вооруженные силы Турции атаковали более 200 целей сирийской армии после гибели 33 турецких военных в Идлибе - по его словам, обезврежены более 300 военнослужащих, пять вертолетов и 23 танка.
Сирийский военный источник отметил, что армия САР продолжает отражать повторяющиеся атаки террористов, поддержку которым оказывают турецкие ВС, в районе города Саракиб провинции Идлиб. "Чтобы компенсировать то, что не удалось реализовать (президенту Турции Тайипу) Эрдогану в Идлибе после побед сирийской армии над террористическими группировками, (Турция) концентрируется на преувеличении потерь сирийской армии в ходе отражения двойной атаки террористов и турок и игнорирует истинные потери нападающих в боевой силе и технике", - заявил источник.
Он подчеркнул, что армия САР продолжит защищать граждан страны и намерена очистить от террористов всю территорию Сирии.
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииХулуси АкарИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
А если еще не считать "ихтамнет" чвк вагенра так вообще наверно всего с 10-ток будет)
28 февраля, 17:37
delmont67
3100213
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