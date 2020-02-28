Источник заявил, что Турция преувеличивает потери сирийской армии

КАИР, 28 фев - РИА Новости. Турецкие власти преувеличивают данные о потерях в рядах сирийской армии в результате атаки турецких ВС и протурецких боевиков, заявил РИА Новости сирийский военный источник.
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Вооруженные силы Турции атаковали более 200 целей сирийской армии после гибели 33 турецких военных в Идлибе - по его словам, обезврежены более 300 военнослужащих, пять вертолетов и 23 танка.
Сирийский военный источник отметил, что армия САР продолжает отражать повторяющиеся атаки террористов, поддержку которым оказывают турецкие ВС, в районе города Саракиб провинции Идлиб. "Чтобы компенсировать то, что не удалось реализовать (президенту Турции Тайипу) Эрдогану в Идлибе после побед сирийской армии над террористическими группировками, (Турция) концентрируется на преувеличении потерь сирийской армии в ходе отражения двойной атаки террористов и турок и игнорирует истинные потери нападающих в боевой силе и технике", - заявил источник.
Он подчеркнул, что армия САР продолжит защищать граждан страны и намерена очистить от террористов всю территорию Сирии.