В московских аэропортах усилят меры против коронавируса

Пассажир общается с полицейским в терминале F аэропорта Шереметьево. Архивное фото

Пассажир общается с полицейским в терминале F аэропорта Шереметьево

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Медицинское наблюдение за пассажирами, прибывающими из Медицинское наблюдение за пассажирами, прибывающими из Южной Кореи Ирана , усилят в московских аэропортах в связи с коронавирусом, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в Москве предпринимаются все меры, направленные на профилактику, мониторинг и контроль ситуации с коронавирусом

"С сегодняшнего дня в московских аэропортах будет усилено медицинское наблюдение за пассажирами, прибывающими из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, таких как Южная Корея и Иран. Такие меры были приняты в связи с ограничением авиационного сообщения и ужесточением визового режима с этими странами", - сказала Ракова

Она добавила, что также будут фиксироваться контактные данные всех прибывших пассажиров из данных стран и информация о местах их дальнейшего пребывания.

"Это сделано для обеспечения контроля состояния их здоровья и возможности забора анализов в течение 14 дней с даты прилета в Москву. Пассажирам, прибывающим из Италии, будет производиться измерение температуры, а также у них будут собирать контактные данные для оценки состояния их здоровья, выдана памятка о том, что следует делать при изменении самочувствия", - сообщила заммэра.