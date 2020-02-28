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Правительство изучит письмо об угрозах туротрасли из-за коронавируса
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РИА Новости

Правительство изучит письмо об угрозах туротрасли из-за коронавируса

17:31 28.02.2020 (обновлено: 17:38 28.02.2020)
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкТуристы в масках на одной из улиц Милана
Туристы в масках на одной из улиц Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
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Туристы в масках на одной из улиц Милана. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Письмо Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассмотрят в установленном порядке, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Ранее туроператоры-члены АТОР обратились к вице-премьерам правительства России с открытым письмом, где обращается внимание на угрожающее положение стабильности туристической отрасли России в связи с происходящими на туристическом рынке экстраординарными событиями, вызванными распространением коронавируса и рекомендациями Ростуризма о приостановке формирования и реализации туров и отдельных туруслуг в Италию, Южную Корею и Иран.
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"Письмо будет рассмотрено в установленном порядке", - сообщили в секретариате вице-премьера.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2778, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных почти достигло 3664, скончались 57 человек.
Потери российских туроператоров от ограничений из-за коронавируса с учетом Италии предварительно оцениваются в 27 миллиардов рублей, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмТатьяна ГоликоваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ВОЗВ мире
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