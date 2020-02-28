Клишас обвинил The Washington Post в провокации

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию Андрей Клишас раскритиковал газету The Washington Post за то, что журналисты вырвали его слова из контекста для создания провокации.

На прошлой неделе издание опубликовало статью, в которой говорится о "безумном" переписывании Основного закона. При этом в тексте использованы цитаты Клишаса.

"Я дал большое, полномасштабное интервью, рассчитывая на то, что все оно будет использовано полностью и западные журналисты получат максимальные разъяснения по поводу работы рабочей группы", — заявил сенатор РИА Новости.

По его словам, вместо этого отдельные цитаты были вырваны из контекста.

Поправки в Конституцию

В конце января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении.

Для проработки вопроса создали рабочую группу. По словам Путина, она получила уже порядка 900 предложений по поправкам в Конституцию.