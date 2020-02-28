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Медиавойны
2020-02-28T22:24+0300
https://ria.ru/20200228/1565343360.html
Клишас обвинил The Washington Post в провокации
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РИА Новости

Клишас обвинил The Washington Post в провокации

17:28 28.02.2020 (обновлено: 22:24 28.02.2020)
7605
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию Андрей Клишас раскритиковал газету The Washington Post за то, что журналисты вырвали его слова из контекста для создания провокации.
На прошлой неделе издание опубликовало статью, в которой говорится о "безумном" переписывании Основного закона. При этом в тексте использованы цитаты Клишаса.
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"Я дал большое, полномасштабное интервью, рассчитывая на то, что все оно будет использовано полностью и западные журналисты получат максимальные разъяснения по поводу работы рабочей группы", — заявил сенатор РИА Новости.
По его словам, вместо этого отдельные цитаты были вырваны из контекста.

Поправки в Конституцию

В конце января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении.
Для проработки вопроса создали рабочую группу. По словам Путина, она получила уже порядка 900 предложений по поправкам в Конституцию.
Подготовкой к голосованию, которое пройдет 22 апреля, займется ЦИК.
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8338662328
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МедиавойныМедиавойныАндрей КлишасThe Washington PostРоссияВ мире
Популярные комментарии
Почему мы столь уверенно поддерживаем поправки в Конституцию?? - По той простой причине, что сатана упорно пытается их оболгать.
28 февраля, 17:33
иеромонах Макарий
2231008
С западными сми надо заключать договоры на полную публикацию. Дабы иметь возможность в случае чего подавать на них в суд.
28 февраля, 18:06
Семён Мосин
1410000
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