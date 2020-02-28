Боррель обсудил с главой МИД Турции эскалацию в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудил в пятницу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу последнюю эскалацию в Сирии, говорится в заявлении главы дипслужбы в Twitter.
"Прошли переговоры с министром иностранных дел Турции. Деэскалация остается ключом для эффективного решения проблем. Человеческие страдания и гибель людей должны прекратиться. Было получено заверение, что Турция остается приверженной совместному заявлению ЕС-Турции", - говорится в сообщении.