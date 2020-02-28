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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T17:25+0300
https://ria.ru/20200228/1565343225.html
Боррель обсудил с главой МИД Турции эскалацию в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/153066/07/1530660775_0:0:4472:2516_1036x0_80_0_0_1ebae6667a31ebe1948da51b3faa19a6.jpg
РИА Новости

Боррель обсудил с главой МИД Турции эскалацию в Сирии

17:25 28.02.2020
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© AP Photo / Francisco SecoМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудил в пятницу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу последнюю эскалацию в Сирии, говорится в заявлении главы дипслужбы в Twitter.
"Прошли переговоры с министром иностранных дел Турции. Деэскалация остается ключом для эффективного решения проблем. Человеческие страдания и гибель людей должны прекратиться. Было получено заверение, что Турция остается приверженной совместному заявлению ЕС-Турции", - говорится в сообщении.
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Обострение ситуации в ИдлибеЖозеп БоррельВойна в СирииМевлют ЧавушоглуТурцияСирияВ мире
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