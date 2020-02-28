Боррель обсудил с главой МИД Турции эскалацию в Сирии

"Прошли переговоры с министром иностранных дел Турции. Деэскалация остается ключом для эффективного решения проблем. Человеческие страдания и гибель людей должны прекратиться. Было получено заверение, что Турция остается приверженной совместному заявлению ЕС-Турции", - говорится в сообщении.