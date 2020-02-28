Пензенский чиновник заявил о нападении журналиста во время совещания

"Он (Рогожкин) провоцировал на какой-то негатив в отношении себя. Сессия (депутатов) закончилась, я с коллегами начал рабочее совещание вне рамок заседания собрания представителей, идет рабочее совещание, на котором обсуждались производственные вопросы… Врывается вот этот товарищ, который нехорошо себя вел в рамках сессии, и задает то, что на видео есть, какие-то вопросы... Мною было написано заявление в полицию на привлечение этого товарища к административной ответственности в случае наличия состава правонарушения", - сказал Козин РИА Новости.

Он уточнил, что сессия собрания представителей района проходила 26 февраля в здании районной администрации в селе Кондоль, на нее депутаты от КПРФ привезли с собой корреспондента, о личности которого он узнал позднее. "На сессии он вел себя вызывающе, хамовато, на замечания коллег депутатского корпуса не реагировал, комментируя тем, что он пресса, и все ему дозволено", - отметил глава района. Козин подчеркнул, что не закрыт для прессы: "В любое время согласованное отвечу на любые вопросы, корректные и некорректные".