Пензенский чиновник заявил о нападении журналиста во время совещания

САРАТОВ, 28 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция проводит проверку по заявлению главы Пензенского района Пензенской области Владимира Козина, который заявил, что сообщивший о нападении депутат городской думы, журналист Александр Рогожкин сам спровоцировал конфликт, ворвавшись на рабочее совещание.
Депутат Пензенской городской думы от КПРФ, корреспондент "Пензенской искры" Рогожкин в четверг в Facebook сообщил, что после завершения сессии собрания представителей Пензенского района на него набросился Козин и попытался выхватить камеру. По его словам, причиной конфликта стала попытка выяснить, на каком основании чиновник в ходе сессии прервал выступление депутата от КПРФ. На опубликованном им видео запечатлено, что после вопроса чиновнику в спину: "Вы серьезный человек или будете от прессы бегать?", тот разворачивается, видно движение его руки, после этого камера трясется и запись обрывается.
"Он (Рогожкин) провоцировал на какой-то негатив в отношении себя. Сессия (депутатов) закончилась, я с коллегами начал рабочее совещание вне рамок заседания собрания представителей, идет рабочее совещание, на котором обсуждались производственные вопросы… Врывается вот этот товарищ, который нехорошо себя вел в рамках сессии, и задает то, что на видео есть, какие-то вопросы... Мною было написано заявление в полицию на привлечение этого товарища к административной ответственности в случае наличия состава правонарушения", - сказал Козин РИА Новости.
Он уточнил, что сессия собрания представителей района проходила 26 февраля в здании районной администрации в селе Кондоль, на нее депутаты от КПРФ привезли с собой корреспондента, о личности которого он узнал позднее. "На сессии он вел себя вызывающе, хамовато, на замечания коллег депутатского корпуса не реагировал, комментируя тем, что он пресса, и все ему дозволено", - отметил глава района. Козин подчеркнул, что не закрыт для прессы: "В любое время согласованное отвечу на любые вопросы, корректные и некорректные".
В пресс-службе областного управления МВД РИА Новости подтвердили, что полиция проводит проверку по заявлению главы Пензенского района. В главке добавили, что обращений от корреспондента не поступало. "Написал заявление в полицию только глава района. Проводится проверка", - сказала собеседница агентства.