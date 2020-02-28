В Тверской области в ДТП с маршруткой пострадали пять человек

ВОРОНЕЖ, 28 фев - РИА Новости. Пять человек пострадали в столкновении пассажирской "Газели" с выехавшей на встречную полосу иномаркой в Тверской области, сообщает в пятницу управление ГИБДД по региону.
Авария произошла днем в пятницу, 28 февраля, в Осташковском районе на 97 километре автодороги Осташков - Кувшиново - Торжок.
"Столкновение двух транспортных средств. "Газель", осуществляющая перевозку пассажиров по маршруту Тверь - Осташков и Kia Rio, водитель Kia Rio выехал на встречку при обгоне", - говорится в сообщении.
По данным управления ГИБДД, признаков алкогольного опьянения у водителей нет.
"Пострадали три человека в маршрутке и два Kia Rio, все взрослые, диагнозы уточняются. Проезжая часть обработана", - информирует УГИБДД, которое выясняет обстоятельства происшествия.
По факту ДТП проверку начало также следственное управление СК РФ по Тверской области.
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