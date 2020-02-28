Спецпредставитель ООН оценил итоги межливийских переговоров в Женеве

ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Межливийские политические переговоры прошли в Женеве продуктивно, несмотря на то, что часть делегатов покинула дискуссии, заявил спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гассан Саламе.
"Мы были удивлены тем, что сразу после начала некоторые встали и ушли, потому что их попросили это сделать. Но с теми, кто остались, мы провели плодотворные дискуссии", - сказал он.
По его словам, из 13 участников на переговорах в Женеве остались семь человек. Шесть представителей с обеих сторон покинули Женеву после решение спикера ливийского парламента не продолжать дискуссии.
Саламе подчеркнул, что ООН рассчитывает, что политический трек межливийских переговоров продолжится в Женеве.
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