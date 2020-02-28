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Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с коронавирусом
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РИА Новости

Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с коронавирусом

17:38 28.02.2020 (обновлено: 19:18 28.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТуристы в Москве
Туристы в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с нарушением режима изоляции по коронавирусу, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что этих граждан выявили во время рейдов.
"Ежедневно проводятся обходы в местах массового посещения и проживания граждан Китая, а также россиян и граждан других стран, прилетевших из Китая в Москву до введения сплошного контроля на границах. Проходят рейды сотрудников полиции в гостиницах, общежитиях, частных квартирах, а также в метро и общественном транспорте", — пояснила она.
Ракова подчеркнула, что "случаев новой коронавирусной инфекции в Москве нет".
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Заммэра добавила, что принимаются все меры для контроля ситуации.
Всего с 24 января в Москве были госпитализированы более 200 человек с признаками ОРВИ, находившихся в инкубационном периоде по коронавирусу, 145 уже выписали.
"По состоянию на 27 февраля в обсервационном центре "Царицыно" находятся 80 человек, которым предписано соблюдение режима изоляции в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача", — заключила Ракова.
Китайский коронавирус продолжает быстро распространяться по всему миру. В самом Китае число зараженных превысило 78,8 тысячи человек, в Южной Корее — 2,3 тысячи, в Иране показатель достиг 388, в Италии — 650. За последние сутки первые случаи заражения выявлены в Нидерландах, Нигерии, Литве, Белоруссии, Новой Зеландии и Азербайджане.
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Анастасия РаковаРоссияРаспространение нового коронавирусаМоскваОбщество
Популярные комментарии
Не слышал, чтобы в каких-то цивилизованных странах кого-то, кто законно прибывает на их территории ... "депортировали" из за вируса, не лечили ... а высылали)) Умом РФ не понять!
28 февраля, 17:55
delmont67
131015116
Молодцы московские и российские власти, полностью поддерживаю такую политику!
28 февраля, 18:26
СССергей Смирнов
8941005
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