Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с коронавирусом

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Из Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с нарушением режима изоляции по коронавирусу , сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

Она отметила, что этих граждан выявили во время рейдов.

"Ежедневно проводятся обходы в местах массового посещения и проживания граждан Китая, а также россиян и граждан других стран, прилетевших из Китая в Москву до введения сплошного контроля на границах. Проходят рейды сотрудников полиции в гостиницах, общежитиях, частных квартирах, а также в метро и общественном транспорте", — пояснила она.

Ракова подчеркнула, что "случаев новой коронавирусной инфекции в Москве нет".

Заммэра добавила, что принимаются все меры для контроля ситуации.

Всего с 24 января в Москве были госпитализированы более 200 человек с признаками ОРВИ, находившихся в инкубационном периоде по коронавирусу, 145 уже выписали.

"По состоянию на 27 февраля в обсервационном центре "Царицыно" находятся 80 человек, которым предписано соблюдение режима изоляции в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача", — заключила Ракова.