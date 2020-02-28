Богданов встретился с министром коммуникаций Ганы

"В ходе состоявшейся беседы, в которой участвовала также посол Республики Гана в Москве Лесли Опоку-Варе, были обсуждены некоторые актуальные вопросы российско-ганского сотрудничества. При этом подтвержден настрой Москвы и Аккры на дальнейшее укрепление двустороннего взаимодействия в международных делах, в том числе в рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности", - сообщили в министерстве.