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Богданов встретился с министром коммуникаций Ганы
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РИА Новости

Богданов встретился с министром коммуникаций Ганы

17:08 28.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с министром коммуникаций Республики Гана Урсулой Овусу Экуфул и послом Ганы в РФ вопросы двустороннего сотрудничества.
Встреча Богданова с министром, находящейся в Москве с рабочей поездкой, состоялась 28 февраля.
"В ходе состоявшейся беседы, в которой участвовала также посол Республики Гана в Москве Лесли Опоку-Варе, были обсуждены некоторые актуальные вопросы российско-ганского сотрудничества. При этом подтвержден настрой Москвы и Аккры на дальнейшее укрепление двустороннего взаимодействия в международных делах, в том числе в рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности", - сообщили в министерстве.
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Михаил БогдановМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ГанаРоссияВ мире
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