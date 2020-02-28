Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T17:13+0300
https://ria.ru/20200228/1565342387.html
Следствие по делу обвиняемого в шпионаже Пола Уилана завершили
https://cdn21.img.ria.ru/images/155125/07/1551250718_0:228:3072:1956_1036x0_80_0_0_0423de6534f5361e960b5d46e8a6de8d.jpg
РИА Новости

Следствие по делу обвиняемого в шпионаже Пола Уилана завершили

17:07 28.02.2020 (обновлено: 17:13 28.02.2020)
383
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПол Уилан
Пол Уилан
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Пол Уилан. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Следствие по делу обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана завершено, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Владимир Жеребенков.
"Мы закончили ознакомление с материалами дела, в ближайшие дни следствие передаст его прокурору для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд для рассмотрения по существу", - сказал адвокат.
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ
8 февраля, 15:49
Обвиняемый в шпионаже Уилан недоволен лечением в СИЗО
Защита по-прежнему настаивает на прекращении уголовного дела и подала следователю соответствующее ходатайство. Адвокат полагает, что "в основе обвинения лежит провокация со стороны оперативных сотрудников".
По словам Жеребенкова, у прокуратуры есть 14 дней для утверждения обвинительного заключения, затем оно будет передано в Мосгорсуд, где его рассмотрит тройка судей, так как дело маркировано грифом "совершенно секретно".
"Срок ареста продлен до 29 марта, до этого времени должны провести предварительные слушания", - считает Жеребенков. На предварительных слушаниях он также намерен просить об исключении из дела ряда доказательств.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ
20 февраля, 18:38
Брат Уилана поблагодарил членов конгресса США за поддержку
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщил, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Тем не менее, адвокат Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". Защита заверяет, что иностранец ожидал увидеть на накопителе фотографии из поездки в Сергиев Посад, а не секретную информацию.
Защитник считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
1700000
Обсудить 0
Пол УиланВладимир ЖеребенковОбщество
Рекомендуем
Сотрудник полиции
Актер из культовых фильмов возглавил банду аферистов, рассказали в МВД
Виталий Ромас
В ЛНР задержали стрингера МИА "Россия сегодня"
Подразделения сирийской армии
Источник заявил, что Турция преувеличивает потери сирийской армии
Андрей Клишас
Клишас обвинил The Washington Post в провокации
Освобожденный от террористов населенный пункт в провинции Идлиб
Британия запросила экстренное заседание Совбеза ООН, сообщил источник
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов
Глава Генштаба Герасимов обсудил с коллегой из США ситуацию в Сирии
Лондон
Лидер палаты общин прокомментировал британский доклад по России
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме назвали шантажом заявление Турции о ситуации с беженцами
Здание министерства труда и социальной защиты РФ
Минтруд планирует актуализировать критерии установления инвалидности
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган обсудит ситуацию в Идлибе с Трампом, Меркель и Макроном
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
Трамп вновь заявил о планах вывести войска из Афганистана
Кадры с КПП на границе Турции и Греции
Очевидец рассказал о ситуации с беженцами на границе Турции и Греции
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
В ООН заявили о возможном срыве перемирия в Ливии
Сирийские боевики заряжают орудие в провинции Идлиб
В Кремле сообщили об иностранных наемниках среди террористов в Идлибе
Участники запрещенной в РФ террористической организации Сеть Виктор Филинков и Юлий Бояршинов
Петербургский омбудсмен попросил о гласности суда по делу "Сети"*
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Госдеп рекомендовал американцам отказаться от поездок в Италию
02:47Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса
02:43ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45В Москве два человека погибли в бассейне на дне рождения блогера
Лента новостейМолния