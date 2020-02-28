Следствие по делу обвиняемого в шпионаже Пола Уилана завершили

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Следствие по делу обвиняемого в шпионаже американца Следствие по делу обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана завершено, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Владимир Жеребенков

"Мы закончили ознакомление с материалами дела, в ближайшие дни следствие передаст его прокурору для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд для рассмотрения по существу", - сказал адвокат.

Защита по-прежнему настаивает на прекращении уголовного дела и подала следователю соответствующее ходатайство. Адвокат полагает, что "в основе обвинения лежит провокация со стороны оперативных сотрудников".

По словам Жеребенкова, у прокуратуры есть 14 дней для утверждения обвинительного заключения, затем оно будет передано в Мосгорсуд, где его рассмотрит тройка судей, так как дело маркировано грифом "совершенно секретно".

"Срок ареста продлен до 29 марта, до этого времени должны провести предварительные слушания", - считает Жеребенков. На предварительных слушаниях он также намерен просить об исключении из дела ряда доказательств.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщил, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.

Тем не менее, адвокат Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". Защита заверяет, что иностранец ожидал увидеть на накопителе фотографии из поездки в Сергиев Посад, а не секретную информацию.