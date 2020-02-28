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Полтора миллиона пользователей одновременно смотрели новый клип BTS
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РИА Новости

Полтора миллиона пользователей одновременно смотрели новый клип BTS

19:14 28.02.2020
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Второй клип на трек On южнокорейской группы BTS установил рекорд на YouTube, став самой крупной премьерой на сайте за все время существования платформы, сообщает Billboard.
По информации издания, как только ролик был опубликован, его одновременно смотрело более 1,54 миллионов зрителей.
Согласно пресс-релизу компании Big Hit Entertainment, которая представляет BTS, во второй версии клипа показывают "многогранность группы". Музыканты преодолевают разные препятствия, прежде чем покоряют высоту.
Меньше, чем за сутки, видео набрало более 47 миллионов просмотров.
Первый клип на ту же песню, представленный на прошлой неделе, по сообщению Billboard, посмотрели 46,5 миллионов раз за первые 24 часа. Это пятый результат среди музыкальных дебютов в истории YouTube. Клип BTS с "Boy with Luv" на первом месте, а их композиция "Idol" —на шестом.
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