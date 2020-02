BTS выпустили альбом Map of the soul: 7 и представили клип на песню On

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Южнокорейский бойбэнд BTS выпустил альбом Map of the soul: 7", а также представили в Сети клип на заглавный трек On.

В пластинку вошло 20 треков (большинство из них представлены на английском языке), в том числе Black swan и Louder than bombs, а также композиции, записанные с певицами Halsey (Boy with you) и Sia (On).