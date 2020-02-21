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2020-02-21T21:23+0300
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BTS выпустили альбом Map of the soul: 7 и представили клип на песню On
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РИА Новости

BTS выпустили альбом Map of the soul: 7 и представили клип на песню On

21:23 21.02.2020
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Южнокорейский бойбэнд BTS выпустил альбом Map of the soul: 7", а также представили в Сети клип на заглавный трек On.
В пластинку вошло 20 треков (большинство из них представлены на английском языке), в том числе Black swan и Louder than bombs, а также композиции, записанные с певицами Halsey (Boy with you) и Sia (On).
На YouTube-канале группы опубликовали клип на трек On. За несколько часов видео, на котором участники поют и танцуют в кожаных куртках, белых футболках и высоких кедах, набрало почти восемь миллионов просмотров.
В начале января агентство Big Hit Entertainment объявило о начале предзаказа на пластинку. За первую неделю было продано более трех миллионов копий.
Южнокорейская группа BTS
10 февраля, 18:01Культура
В сети появились кадры BTS для их нового альбома "Map of the soul: 7"
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