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Культура
2020-01-11T02:16+0300
https://ria.ru/20200111/1563250203.html
Участник BTS представил клип на трек Shadow
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РИА Новости

Участник BTS представил клип на трек Shadow

02:16 11.01.2020
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Участник группы BTS рэпер Мин Юнги (Sugar) опубликовал на YouTube клип на трек Shadow, который вошел в новый альбом K-pop коллектива Map of the soul: 7.
Исполнитель убегает от бандитов в масках по коридору отеля, а потом появляется на сцене и выступает перед множеством поклонников, которые снимают его на смартфоны.

"Я хочу быть рэп-звездой, я хочу быть вершиной, я хочу быть рок-звездой, я хочу быть богатым, я хочу быть королем, я хочу выиграть", — поет музыкант на английском и корейском языках.

За сутки видео набрало более 16 миллионов просмотров, 3,3 миллиона лайков и 400 тысяч комментариев.
Выход альбома Map of the soul: 7 запланирован на 21 февраля, но уже девятого января агентство Big Hit Entertainment объявило о начале предзаказа на него.
Южнокорейская группа BTS
8 января, 22:53Культура
Группа BTS объявила о выходе альбома Map of the Soul: 7
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