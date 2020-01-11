Участник BTS представил клип на трек Shadow

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Участник группы BTS рэпер Мин Юнги (Sugar) опубликовал на YouTube клип на трек Shadow, который вошел в новый альбом K-pop коллектива Map of the soul: 7.

Исполнитель убегает от бандитов в масках по коридору отеля, а потом появляется на сцене и выступает перед множеством поклонников, которые снимают его на смартфоны.

"Я хочу быть рэп-звездой, я хочу быть вершиной, я хочу быть рок-звездой, я хочу быть богатым, я хочу быть королем, я хочу выиграть", — поет музыкант на английском и корейском языках.

За сутки видео набрало более 16 миллионов просмотров, 3,3 миллиона лайков и 400 тысяч комментариев.