Спасатели в Москве помогли кошке, застрявшей на крыше

"Дежурная смена спасателей Московского авиационного центра выехала по вызову на специальном автомобиле. В этот раз в помощи нуждалось домашнее животное. Как рассказали очевидцы, на крыше трехэтажного таунхауса в Рязановском поселении жалобно мяукает кошка и не может слезть", - говорится в сообщении.