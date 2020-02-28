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Спасатели в Москве помогли кошке, застрявшей на крыше
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РИА Новости

Спасатели в Москве помогли кошке, застрявшей на крыше

17:02 28.02.2020
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© Фото : ГОЧСиПБ МосквыКошка, спасенная с крыши трехэтажного таунхауса в Рязановском поселении
Кошка, спасенная с крыши трехэтажного таунхауса в Рязановском поселении
© Фото : ГОЧСиПБ Москвы
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сотрудники Московского авиационного центра спасли кошку, которая неделю просидела на крыше дома, питомца вернули хозяевам, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.
"Дежурная смена спасателей Московского авиационного центра выехала по вызову на специальном автомобиле. В этот раз в помощи нуждалось домашнее животное. Как рассказали очевидцы, на крыше трехэтажного таунхауса в Рязановском поселении жалобно мяукает кошка и не может слезть", - говорится в сообщении.
© Фото : ГОЧСиПБ МосквыСотрудники Московского авиационного центра во время спасения кошки, которая неделю просидела на крыше трехэтажного таунхауса в Рязановском поселении
Сотрудники Московского авиационного центра во время спасения кошки, которая неделю просидела на крыше трехэтажного таунхауса в Рязановском поселении
© Фото : ГОЧСиПБ Москвы
Сотрудники Московского авиационного центра во время спасения кошки, которая неделю просидела на крыше трехэтажного таунхауса в Рязановском поселении
Как отметили в пресс-службе, животное просидело на крыше около недели. Спасатели забрались наверх с помощью трехколенной лестницы и сняли кошку, после чего передали хозяевам.
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ГОЧСиПБМосковский авиационный центрМоскваПроисшествия
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