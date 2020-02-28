Россия увеличила экспорт золота в 2019 году в 8,4 раза

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россия существенно нарастила экспорт золота в слитках, сообщили РИА Новости в Государственной пробирной палате при Минфине

В 2019 году продажа драгметалла за границу выросла более чем в восемь раз по сравнению с 2018-м — 116,075 тонны против 13,87 тонны.

При этом Банк России на 42% сократил закупки монетарного золота для пополнения государственных золотовалютных резервов — до 158,6 тонны. На 1 января 2020 года резервы составляли 73 миллиона унций (2270,56 тонны).

За 2018 год ЦБ купил 273,715 тонны золота, и на начало 2019-го резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны).

Как сообщал ранее "Коммерсант" , в конце 2019-го на металлических счетах в российских банках было 92 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте против 38 тонн на начало года.