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Россия увеличила экспорт золота в 2019 году в 8,4 раза
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РИА Новости

Россия увеличила экспорт золота в 2019 году в 8,4 раза

17:28 28.02.2020 (обновлено: 18:16 28.02.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗолотые слитки
Золотые слитки
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россия существенно нарастила экспорт золота в слитках, сообщили РИА Новости в Государственной пробирной палате при Минфине.
В 2019 году продажа драгметалла за границу выросла более чем в восемь раз по сравнению с 2018-м — 116,075 тонны против 13,87 тонны.
При этом Банк России на 42% сократил закупки монетарного золота для пополнения государственных золотовалютных резервов — до 158,6 тонны. На 1 января 2020 года резервы составляли 73 миллиона унций (2270,56 тонны).
За 2018 год ЦБ купил 273,715 тонны золота, и на начало 2019-го резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны).
Как сообщал ранее "Коммерсант", в конце 2019-го на металлических счетах в российских банках было 92 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте против 38 тонн на начало года.
По прогнозу Союза золотопромышленников, по итогам 2019 года в России всего произведут 350 тонн золота.
Золотые слитки
Вчера, 13:12
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Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Зачем золото-то продавать? Тем более за какие-то зелёные бумажки, вообще не имеющие ценности. И это в преддверии неизбежного скорого финансового мирового кризиса. Недальновидная и бездарная, если не сказать деструктивная политика.
28 февраля, 17:44
Владимир Белогорский
6801055168
Надо же за что то доллары покупать.
28 февраля, 17:47
sizif8
15672307
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