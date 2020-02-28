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Минтруд планирует актуализировать критерии установления инвалидности
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РИА Новости

Минтруд планирует актуализировать критерии установления инвалидности

16:51 28.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗдание министерства труда и социальной защиты РФ
Здание министерства труда и социальной защиты РФ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Здание министерства труда и социальной защиты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Минтруд планирует регулярно актуализировать критерии и классификации, которые используются при установлении инвалидности, заявил глава министерства Антон Котяков.
По его словам, Минтруд получает много обращений граждан по работе учреждений медико-социальной экспертизы (МСЭ), в том числе порядку установления инвалидности. Тема совершенствования работы МСЭ является ключевой в текущей повестке Минтруда, подчеркнул министр, уточнив, что ведомство аккумулирует поступающие сигналы о проблемах в этой сфере.
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Он также отметил, что в целях развития МСЭ предстоит решить много вопросов. Это касается и организации электронного взаимодействия учреждений МСЭ с медицинскими организациями, и совершенствования методологии.
"Тут мы планируем внедрять механизм регулярной актуализации классификаций и критериев, используемых при установлении инвалидности", - заявил министр, слова которого приводит пресс-служба Минтруда.
Он также добавил, что необходимо упрощать процедуру обжалования решений учреждений за счёт внедрения информационных технологий и дистанционного обжалования и консультирования.
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Антон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
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