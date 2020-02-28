Минтруд планирует актуализировать критерии установления инвалидности

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Минтруд планирует регулярно актуализировать критерии и классификации, которые используются при установлении инвалидности, заявил глава министерства Антон Котяков

По его словам, Минтруд получает много обращений граждан по работе учреждений медико-социальной экспертизы (МСЭ), в том числе порядку установления инвалидности. Тема совершенствования работы МСЭ является ключевой в текущей повестке Минтруда, подчеркнул министр, уточнив, что ведомство аккумулирует поступающие сигналы о проблемах в этой сфере.

Он также отметил, что в целях развития МСЭ предстоит решить много вопросов. Это касается и организации электронного взаимодействия учреждений МСЭ с медицинскими организациями, и совершенствования методологии.

"Тут мы планируем внедрять механизм регулярной актуализации классификаций и критериев, используемых при установлении инвалидности", - заявил министр, слова которого приводит пресс-служба Минтруда.