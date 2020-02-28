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Врачи рассказали, как сдать анализ на коронавирус в Москве
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РИА Новости

Врачи рассказали, как сдать анализ на коронавирус в Москве

16:51 28.02.2020 (обновлено: 17:02 28.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМикробиологическая лаборатория
Микробиологическая лаборатория
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Микробиологическая лаборатория. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Анализ на коронавирус в Москве можно сдать после вызова скорой помощи, направления без госпитализации не делают, сообщили РИА Новости в справочной московской инфекционной больницы №1.
Ранее сообщалось, что в Москве исследования для определения коронавируса нового типа проводят две лаборатории Роспотребнадзора, которые находятся в ФКУЗ "Противочумный центр" и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве". При этом направление на сдачу анализа можно получить только в инфекционной больнице.
"Вызывайте скорую, так у нас не делают. Только ложиться, вызывайте скорую", - сказали в справочной медучреждения в ответ на вопрос, как можно получить направление на анализ коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2788, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных достигло 3664, скончались 57 человек.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Москва
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