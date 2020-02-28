Врачи рассказали, как сдать анализ на коронавирус в Москве

"Вызывайте скорую, так у нас не делают. Только ложиться, вызывайте скорую", - сказали в справочной медучреждения в ответ на вопрос, как можно получить направление на анализ коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2788, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных достигло 3664, скончались 57 человек.