Рособрнадзор приостановил лицензию Московского гуманитарного института

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Рособрнадзор после проверок приостановил действие лицензии Московского гуманитарного института, сообщается на сайте ведомства.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

При приостановке или аннулировании лицензии учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся с их письменного согласия в другие вузы на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения.