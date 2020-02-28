Рособрнадзор приостановил лицензию Московского гуманитарного института

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Рособрнадзор после проверок приостановил действие лицензии Московского гуманитарного института, сообщается на сайте ведомства.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.
При приостановке или аннулировании лицензии учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся с их письменного согласия в другие вузы на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения.
Согласно информации на сайте вуза, его учредителем является ООО "Среднерусский университет". Располагается вуз в Москве по адресу улица Изюмская, 22, корпус 3.
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