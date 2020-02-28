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Рособрнадзор приостановил лицензию Московского гуманитарного института
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РИА Новости

Рособрнадзор приостановил лицензию Московского гуманитарного института

16:48 28.02.2020 (обновлено: 18:22 28.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка за партой в аудитории института
Девушка за партой в аудитории института
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Рособрнадзор после проверок приостановил действие лицензии Московского гуманитарного института, сообщается на сайте ведомства.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.
При приостановке или аннулировании лицензии учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся с их письменного согласия в другие вузы на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения.
Согласно информации на сайте вуза, его учредителем является ООО "Среднерусский университет". Располагается вуз в Москве по адресу улица Изюмская, 22, корпус 3.
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