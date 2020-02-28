В Мексике подтвердили первый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателл сообщил о первом случае заражения новым коронавирусом COVID-19 в стране, сообщает издание Universal.
По данным минздрава, вирус был диагностирован у 35-летнего мужчины, который в период с 14 по 22 февраля находился в Италии. В настоящий момент он находится в изоляции в одной из больниц, его состояние стабильно.
Китайский коронавирус продолжает быстро распространятся по всему миру. В самом Китае число зараженных превысило 78,8 тысячи человек, в Южной Корее - 2,3 тысячи, в Иране показатель достиг 388, в Италии - 650. За последние сутки первые случаи заражения выявлены в Нидерландах, Нигерии, Литве, Белоруссии, Новой Зеландии и Азербайджане.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса