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В Мексике подтвердили первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Мексике подтвердили первый случай заражения коронавирусом

16:44 28.02.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровЛюди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
© РИА Новости / Антон Быстров
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателл сообщил о первом случае заражения новым коронавирусом COVID-19 в стране, сообщает издание Universal.
По данным минздрава, вирус был диагностирован у 35-летнего мужчины, который в период с 14 по 22 февраля находился в Италии. В настоящий момент он находится в изоляции в одной из больниц, его состояние стабильно.
Китайский коронавирус продолжает быстро распространятся по всему миру. В самом Китае число зараженных превысило 78,8 тысячи человек, в Южной Корее - 2,3 тысячи, в Иране показатель достиг 388, в Италии - 650. За последние сутки первые случаи заражения выявлены в Нидерландах, Нигерии, Литве, Белоруссии, Новой Зеландии и Азербайджане.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыМексикаИталияВ мире
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