В ООН заявили о возможном срыве перемирия в Ливии

ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Ситуация в Ливии за последние два дня говорит о возможном полном срыве перемирия, заявил спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гассан Саламе.
"За последние сутки в стране произошло очень серьезное нарушение перемирия. В действительности, это мог быть почти полный срыв перемирия, с обстрелом многих районов. По аэропорту Триполи были нанесены удары в 7 утра", - сказал он.
Саламе добавил, что накануне вечером во время одного из обстрелов полностью погибла семья из 5 человек. В пятницу также было обстреляно несколько районов Триполи.
"Совершенно ясно, что ни один из треков не может позитивно продвигаться вперед, пока звучат пушки. Поэтому мы вновь призываем к соблюдению перемирия, которое было согласовано обеими сторонами 12 января. И мы настаиваем на продолжении работы трех треков, не смотря ни на что – экономического, политического и военного", - подчеркнул он.
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