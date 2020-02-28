В ООН заявили о возможном срыве перемирия в Ливии

"Совершенно ясно, что ни один из треков не может позитивно продвигаться вперед, пока звучат пушки. Поэтому мы вновь призываем к соблюдению перемирия, которое было согласовано обеими сторонами 12 января. И мы настаиваем на продолжении работы трех треков, не смотря ни на что – экономического, политического и военного", - подчеркнул он.