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Богданов провел встречу с представителем МИД Японии
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РИА Новости

Богданов провел встречу с представителем МИД Японии

16:43 28.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с генеральным директором департамента Ближнего Востока и Африки МИД Японии Такахаси Кацухико, а также с послом Японии в Москве ситуацию на Ближнем Востоке.
Богданов принял Такахаси Кацухико, находящегося в Москве для проведения межмидовских российско-японских консультаций, 28 февраля, , говорится в сообщении МИД РФ.
"В ходе беседы, в которой участвовал также посол Японии в Москве Кодзуки Тоёхиса, состоялся обстоятельный обмен мнениями по складывающейся ситуации в регионе Ближнего Востока, в том числе в палестино-израильском урегулировании, зоне Персидского залива, Сирии, Ливии, Йемене и Ираке", - сообщили в МИД.
В ведомстве отметили, что в тот же день развернутые консультации с Такахаси Кацухико провел директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак.
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Александр КинщакБлижний ВостокМихаил БогдановМИД Японии‎ЯпонияРоссияВ мире
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