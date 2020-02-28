Богданов провел встречу с представителем МИД Японии

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с генеральным директором департамента Ближнего Востока и Африки МИД Японии Такахаси Кацухико, а также с послом Японии в Москве ситуацию на Ближнем Востоке.
Богданов принял Такахаси Кацухико, находящегося в Москве для проведения межмидовских российско-японских консультаций, 28 февраля, , говорится в сообщении МИД РФ.
"В ходе беседы, в которой участвовал также посол Японии в Москве Кодзуки Тоёхиса, состоялся обстоятельный обмен мнениями по складывающейся ситуации в регионе Ближнего Востока, в том числе в палестино-израильском урегулировании, зоне Персидского залива, Сирии, Ливии, Йемене и Ираке", - сообщили в МИД.
В ведомстве отметили, что в тот же день развернутые консультации с Такахаси Кацухико провел директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак.
15 февраля, 17:40Эксперт рассказал, почему растет роль России для Японии