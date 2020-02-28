Богданов провел встречу с представителем МИД Японии

"В ходе беседы, в которой участвовал также посол Японии в Москве Кодзуки Тоёхиса, состоялся обстоятельный обмен мнениями по складывающейся ситуации в регионе Ближнего Востока, в том числе в палестино-израильском урегулировании, зоне Персидского залива, Сирии, Ливии, Йемене и Ираке", - сообщили в МИД.