В Италии прокомментировали ситуацию с коронавирусом в стране

Туристы на площади Святого Марка в Венеции во время карнавала. Архивное фото

Туристы на площади Святого Марка в Венеции во время карнавала

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Национальное агентство Италии по туризму (ЭНИТ) опубликовало на своем сайте информационный бюллетень о распространении Национальное агентство Италии по туризму (ЭНИТ) опубликовало на своем сайте информационный бюллетень о распространении коронавируса в Италии, где подчеркнуло, что на сегодняшний день только 0,05% территории государства затронуто чрезвычайными мерами временной изоляции некоторых итальянских городов, направленными на предотвращение распространения вируса, а остальная часть страны безопасна, доступна и сохраняет высокое качество жизни.

"Национальная система здравоохранения в Италии , которая считается одной из самых эффективных в мире, с самого начала стала принимать меры, направленные на защиту здоровья граждан и туристов. Тщательный контроль позволил итальянскому правительству контролировать и сдерживать распространение COVID-19 сразу после начала его распространения за пределами Китая", - сообщили РИА Новости в московском представительстве ЭНИТ.

Там также подчеркнули, что принятые чрезвычайные предупредительные меры, такие как временное закрытие некоторых объектов и приостановка проведения некоторых событий, являются исключительно мерами предосторожности, не имеющими ничего общего с распространением вируса на территории Италии.

"Согласно данным, предоставленным МИД Италии, на сегодняшний день только 0,05% территории Италии затронуто чрезвычайными мерами временной изоляции некоторых итальянских городов (составляющими 0,1% от общего числа), направленными на предотвращение распространения вируса. Остальная часть страны, включая регионы, где некоторые города находятся во временной изоляции, безопасна и доступна. Все услуги и мероприятия для граждан и туристов предоставляются в обычном порядке, и качество жизни, которым Италия славится во всем мире, остается высоким", - прокомментировали ситуацию в ЭНИТ.

В четверг Ростуризм выпустил рекомендации российским туроператорам и турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Италию, Иран и Южную Корею из-за участившихся там случаев заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки.