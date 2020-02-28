Актер из культовых фильмов возглавил банду аферистов, рассказали в МВД

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Полиция задержала банду аферистов во главе с бывшим актером, похищавших квартиры и деньги умерших москвичей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД России Полиция задержала банду аферистов во главе с бывшим актером, похищавших квартиры и деньги умерших москвичей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк

Главарем банды она назвала бывшего актера, "снявшегося в эпизодических ролях нескольких культовых фильмов прошлых лет". Его имя не уточняется, ленты, в которых он снимался, тоже.

Именно он, по данным полиции, придумал похищать недвижимость и накопления недавно умерших состоятельных людей. Важное условие — чтобы у жертвы не было наследников.

"Получив от сообщников информацию о смерти одинокого владельца квартиры, злоумышленники проникали в жилище и забирали оттуда документы на право собственности. Затем другие участники оформляли документы, подтверждающие родственные связи с умершим, и в судебном порядке приобретали права на недвижимость и банковские счета", — пояснила Волк.

Затем аферисты с помощью базы данных абонентов одного из сотовых операторов организовывали повторный выпуск сим-карт, под видом клиентов заходили в онлайн-приложения банков и переводили оттуда деньги на свои счета.

У предполагаемого организатора группы обнаружено 20 комплектов документов умерших людей, включая паспорта. Сколько именно квартир и денег аферистам удалось похитить, выясняется.