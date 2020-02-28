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Культура
2020-02-28T20:51+0300
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Актер из культовых фильмов возглавил банду аферистов, рассказали в МВД
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РИА Новости

Актер из культовых фильмов возглавил банду аферистов, рассказали в МВД

16:35 28.02.2020 (обновлено: 20:51 28.02.2020)
117707
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Полиция задержала банду аферистов во главе с бывшим актером, похищавших квартиры и деньги умерших москвичей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Главарем банды она назвала бывшего актера, "снявшегося в эпизодических ролях нескольких культовых фильмов прошлых лет". Его имя не уточняется, ленты, в которых он снимался, тоже.
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Именно он, по данным полиции, придумал похищать недвижимость и накопления недавно умерших состоятельных людей. Важное условие — чтобы у жертвы не было наследников.

"Получив от сообщников информацию о смерти одинокого владельца квартиры, злоумышленники проникали в жилище и забирали оттуда документы на право собственности. Затем другие участники оформляли документы, подтверждающие родственные связи с умершим, и в судебном порядке приобретали права на недвижимость и банковские счета", — пояснила Волк.

Затем аферисты с помощью базы данных абонентов одного из сотовых операторов организовывали повторный выпуск сим-карт, под видом клиентов заходили в онлайн-приложения банков и переводили оттуда деньги на свои счета.
У предполагаемого организатора группы обнаружено 20 комплектов документов умерших людей, включая паспорта. Сколько именно квартир и денег аферистам удалось похитить, выясняется.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Четверо фигурантов заключены под стражу, двое — под подпиской о невыезде.
Кадр из фильма Отпетые мошенники
4 января 2018, 08:00
Искусство обмана: самые хитроумные аферы в отечественной истории
581126916342
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КультураИрина ВолкРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Ни фамилии актёра, ни названий "культовых" фильмов... Блаблабла.
28 февраля, 16:55
Винсент Вега
4910007
Я давно говорил, что многие сериалы на ТВ являются школой преступности в стране.
28 февраля, 17:19
Владимир Ф. Быченков
4471113
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