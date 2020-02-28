Болгария усилила границу с Турцией из-за ситуации с мигрантами

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Болгария усилила свою границу с Турцией из-за ухудшения ситуации с мигрантами из Сирии , власти не могут позволить проникнуть в страну сотням тысяч нелегальных мигрантов, особенно в свете распространения коронавируса, заявил в пятницу премьер-министр страны Бойко Борисов

"У нас есть данные о большом скоплении мигрантов в Эдирне… Мы дислоцировали жандармерию вдоль границы, максимально усилив ее… Вызывает беспокойство то, что турецкие пограничники отступили, надеемся, что их оттянули вглубь страны, чтобы остановить (мигрантов – ред.) там", - сказал Борисов.

Он добавил, что паника людей и их желание бежать оттуда, где падают ракеты, понятна, однако Болгария в настоящее время вводит строгие процедуры контроля въезда и выезда из-за распространения коронавируса и просто не может позволить, чтобы в страну въезжали сотни тысяч мигрантов.

Болгарский премьер также подчеркнул, что есть реальная угроза из-за происходящих в Сирии событий.

Борисов добавил, что надеется обсудить текущую ситуацию в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом позже в пятницу.