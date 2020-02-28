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Болгария усилила границу с Турцией из-за ситуации с мигрантами
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РИА Новости

Болгария усилила границу с Турцией из-за ситуации с мигрантами

16:35 28.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Болгария усилила свою границу с Турцией из-за ухудшения ситуации с мигрантами из Сирии, власти не могут позволить проникнуть в страну сотням тысяч нелегальных мигрантов, особенно в свете распространения коронавируса, заявил в пятницу премьер-министр страны Бойко Борисов.
"У нас есть данные о большом скоплении мигрантов в Эдирне… Мы дислоцировали жандармерию вдоль границы, максимально усилив ее… Вызывает беспокойство то, что турецкие пограничники отступили, надеемся, что их оттянули вглубь страны, чтобы остановить (мигрантов – ред.) там", - сказал Борисов.
Кадры с КПП на границе Турции и Греции
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Он добавил, что паника людей и их желание бежать оттуда, где падают ракеты, понятна, однако Болгария в настоящее время вводит строгие процедуры контроля въезда и выезда из-за распространения коронавируса и просто не может позволить, чтобы в страну въезжали сотни тысяч мигрантов.
Болгарский премьер также подчеркнул, что есть реальная угроза из-за происходящих в Сирии событий.
Борисов добавил, что надеется обсудить текущую ситуацию в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом позже в пятницу.
Ранее пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии. После этого соседние с Турцией страны заявили об усилении контроля на границе.
Группа сирийских мигрантов на турецко-греческой границе недалеко от города Эдирне
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Война в СирииОмер ЧеликБойко БорисовТурцияСирияБолгарияВ мире
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