В Госдуме назвали шантажом заявление Турции о ситуации с беженцами

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заявление турецких властей о ситуации с беженцами похоже на шантаж, цель которого - заставить Запад совместно спасать боевиков в сирийском Идлибе, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Заявление турецких властей о ситуации с беженцами похоже на шантаж, цель которого - заставить Запад совместно спасать боевиков в сирийском Идлибе, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина

Ранее пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии.

По мнению Паниной, поддержка боевиков со стороны турецких войск не приносит президенту Турции Реджепу Эрдогану ничего хорошего и турецкое вмешательство бумерангом бьет по Анкаре.

"В этой ситуации Эрдогану не остается ничего, кроме как заниматься шантажом ЕС и запугивать его потоком беженцев, чтобы заставить европейских лидеров подписаться под повесткой "гуманитарной катастрофы" и спасать вместе с ним боевиков в Идлибе", - подчеркнула депутат.

При этом, считает парламентарий, такая тактика вряд ли принесет Эрдогану успех.

Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ) начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.