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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T16:35+0300
https://ria.ru/20200228/1565339864.html
В Госдуме назвали шантажом заявление Турции о ситуации с беженцами
https://cdn25.img.ria.ru/images/149843/42/1498434277_0:187:2769:1745_1036x0_80_0_0_63cf4cc6f5c1692d0cfb09ef5d795a90.jpg
РИА Новости

В Госдуме назвали шантажом заявление Турции о ситуации с беженцами

16:35 28.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заявление турецких властей о ситуации с беженцами похоже на шантаж, цель которого - заставить Запад совместно спасать боевиков в сирийском Идлибе, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии.
По мнению Паниной, поддержка боевиков со стороны турецких войск не приносит президенту Турции Реджепу Эрдогану ничего хорошего и турецкое вмешательство бумерангом бьет по Анкаре.
"В этой ситуации Эрдогану не остается ничего, кроме как заниматься шантажом ЕС и запугивать его потоком беженцев, чтобы заставить европейских лидеров подписаться под повесткой "гуманитарной катастрофы" и спасать вместе с ним боевиков в Идлибе", - подчеркнула депутат.
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При этом, считает парламентарий, такая тактика вряд ли принесет Эрдогану успех.
Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".
Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ) начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииОмер ЧеликИдлиб (мухафаза)Госдума РФЕвросоюзЕлена ПанинаТурцияСирияВ мире
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