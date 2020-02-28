Власти Чечни поддержали идею упоминания Бога в конституции

"Впервые после 100 лет безбожного атеистического мрака, после 100 лет нигилизма и неверия к нам документально конституционно возвращается Бог. И даже те, кто были проводниками этого воинствующего атеизма, Геннадий Андреевич (Зюганов - ред.) недавно выступил с заявлением о том, что даже они, коммунисты, не возражают против Бога в конституции, но вот появились кое-кто из либерального лагеря, которые очень сильно запереживали за мусульман, что если гипотетически вдруг изберут вдруг на эту должность (президента РФ - ред.), ему невозможно будет приносить такую клятву, потому что у мусульман Аллах, а у них - Бог. Вот так они приватизировали Бога. Дело в том, что Аллах - это и есть по-арабски Бог", - сказал Умаров на видео в своем аккаунте Instagram.