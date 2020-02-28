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Власти Чечни поддержали идею упоминания Бога в конституции
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РИА Новости

Власти Чечни поддержали идею упоминания Бога в конституции

16:33 28.02.2020
697
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 28 фев - РИА Новости. Власти Чечни поддержали идею упоминания Бога в конституции, поскольку никаких возражений у представителей конфессии это не вызовет, так как Аллах переводится с арабского как Бог, сообщил министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Ранее патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога, чье существование, по его мнению, признает большинство россиян.
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"Впервые после 100 лет безбожного атеистического мрака, после 100 лет нигилизма и неверия к нам документально конституционно возвращается Бог. И даже те, кто были проводниками этого воинствующего атеизма, Геннадий Андреевич (Зюганов - ред.) недавно выступил с заявлением о том, что даже они, коммунисты, не возражают против Бога в конституции, но вот появились кое-кто из либерального лагеря, которые очень сильно запереживали за мусульман, что если гипотетически вдруг изберут вдруг на эту должность (президента РФ - ред.), ему невозможно будет приносить такую клятву, потому что у мусульман Аллах, а у них - Бог. Вот так они приватизировали Бога. Дело в том, что Аллах - это и есть по-арабски Бог", - сказал Умаров на видео в своем аккаунте Instagram.
"Давайте мы все вместе - и верующие и неверующие - осознаем главную истину: для тех и для других лучше будет, если новый президент... начнет свое правление, начнет отсчет своему правлению именно с клятвы Всевышнему, который является творцом всех государств, творцом небес и земли и творцом нас с вами", - добавил министр.
Он призвал не переживать по поводу общего христианского, мусульманского, иудейского Бога, поскольку он един. "Мы, как народы России... мы говорим Бог. Поэтому никаких возражений у нашей конфессии нет. Это вам скажет любой мусульманин... что по-арабски Аллах - это и есть Бог", - отметил министр.
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22120339
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Джамбулат УмаровЧеченская республикаКонституция РФРоссияПолитика
Популярные комментарии
Упоминание Бога в Конституции это нарушение прав буддистов! Если уж на атеистов властям наплевать - хоть о буддистах подумайте... А то получится, что запрещенные свидетели Иеговы конституционны, а разрешенные буддисты - нет... не говоря об атеистах.
28 февраля, 16:38
Адам Ваксель
900005
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