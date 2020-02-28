СМИ: США закрыли военную базу в Южной Корее из-за коронавируса

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. США закрыли крупнейшую военную базу за пределами страны - в Южной Корее - в рамках борьбы с распространением США закрыли крупнейшую военную базу за пределами страны - в Южной Корее - в рамках борьбы с распространением коронавируса , сообщает газета Financial Times

Ранее вооруженные силы США в Южной Корее (USFK) сообщили, что один военнослужащий, а также сотрудник ВС и член семьи одного из сотрудников заразились коронавирусом. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Южная Корея и США отложат проведение совместных командно-штабных учений из-за коронавируса.

Сообщается, что ограничения на базе Camp Humphreys и других американских базах были введены по инициативе генерала Роберта Абрамса, под руководством которого находятся 28,5 тысяч военнослужащих США в Южной Корее.

По данным газеты, новые ограничения могут запретить находиться на базах сотрудникам и подрядчикам, присутствие которых является "необязательным".

Вместе с тем представитель вооруженных сил США в Южной Корее полковник Ли Питерс заявил, что закрытие баз не повлияет на боеготовность.

"Уровень нашей готовности остается высоким. Мы непрерывно следим за любой провокацией с севера", - заявил газете Питерс.