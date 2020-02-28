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ГИБДД сравнила смертность в ДТП с участием водителей-мужчин и женщин
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РИА Новости

ГИБДД сравнила смертность в ДТП с участием водителей-мужчин и женщин

16:22 28.02.2020 (обновлено: 16:33 28.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Смертельные" ДТП с участием водителей-мужчин происходили в России в 2019 году в 12,5 раз чаще, чем когда за рулем находились женщины, следует из статистических данных ГИБДД РФ.
По данным Госавтоинспекции, в 2019 году мужчины стали участниками более 119 тысяч аварий, что в 5,7 раз превосходит аналогичный показатель для женщин-водителей (почти 21 тысяча).
В авариях с участием мужчин-водителей лишились жизни 13 тысяч 62 человека, для женщин этот показатель в прошлом году составил 1042 человека.
Рейд ГИБДД Нетрезвый водитель
27 февраля, 18:42
По вине пьяных водителей в прошлом году произошло около 15 тысяч ДТП
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ГИБДД МВД РФРоссияОбщество
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