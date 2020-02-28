Лидер палаты общин прокомментировал британский доклад по России

ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Доклад о якобы имевшем место "российском вмешательстве" в политические процессы в Доклад о якобы имевшем место "российском вмешательстве" в политические процессы в Великобритании разочарует сторонников теорий заговора, заявил лидер палаты общин британского парламента Джейкоб Риз-Могг.

Документ подготовил в прошлом году парламентский комитет по разведке и безопасности. Британская газета Sunday Times утверждает , что в нем упомянуты имена девяти бизнесменов российского происхождения, спонсоров британских консерваторов. Ранее правительство заявляло, что документ будет опубликован после формирования нового комитета по разведке.

"Как уже говорил премьер-министр, не питайте больших иллюзий относительно "российского" доклада. Он пока не опубликован, и у сторонников теорий заговора есть достаточно времени (для спекуляций). Когда доклад выйдет, они будут крайне разочарованы", - сказал Риз-Могг, отвечая на вопросы парламентариев о том, когда будет назначено время для обсуждения доклада.

По словам лидера палаты, день дебатов определит комитет по ведению повестки работы парламента, и, если правительство представит к этим дебатам какие-либо заявления, то будет запланирована сессия ответов на вопросы к членам кабинета министров.

Ранее представитель правительства заявлял, что премьер-министр изучил и утвердил доклад, открыв таким образом путь к его публикации.

В связи с отсрочкой публикации Джонсон подвергся резкой критике как со стороны парламентариев, так и со стороны оппозиции. Между тем премьер уже не раз говорил, что не располагает никакими сведениями о российском вмешательстве.