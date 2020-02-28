Лидер палаты общин прокомментировал британский доклад по России

ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Доклад о якобы имевшем место "российском вмешательстве" в политические процессы в Великобритании разочарует сторонников теорий заговора, заявил лидер палаты общин британского парламента Джейкоб Риз-Могг.
Документ подготовил в прошлом году парламентский комитет по разведке и безопасности. Британская газета Sunday Times утверждает, что в нем упомянуты имена девяти бизнесменов российского происхождения, спонсоров британских консерваторов. Ранее правительство заявляло, что документ будет опубликован после формирования нового комитета по разведке.
"Как уже говорил премьер-министр, не питайте больших иллюзий относительно "российского" доклада. Он пока не опубликован, и у сторонников теорий заговора есть достаточно времени (для спекуляций). Когда доклад выйдет, они будут крайне разочарованы", - сказал Риз-Могг, отвечая на вопросы парламентариев о том, когда будет назначено время для обсуждения доклада.
По словам лидера палаты, день дебатов определит комитет по ведению повестки работы парламента, и, если правительство представит к этим дебатам какие-либо заявления, то будет запланирована сессия ответов на вопросы к членам кабинета министров.
Ранее представитель правительства заявлял, что премьер-министр изучил и утвердил доклад, открыв таким образом путь к его публикации.
В связи с отсрочкой публикации Джонсон подвергся резкой критике как со стороны парламентариев, так и со стороны оппозиции. Между тем премьер уже не раз говорил, что не располагает никакими сведениями о российском вмешательстве.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Посол России в Лондоне Андрей Келин заявлял, что Москва не вмешивается в политический процесс в Великобритании и ищет точки для улучшения отношений двух стран.