РЖД ограничили командировки сотрудников за рубеж из-за коронавируса

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. РЖД из-за ситуации с коронавирусом ограничили зарубежные командировки своих работников до стабилизации эпидемиологической ситуации, говорится в телеграмме, с текстом которой ознакомилось РИА Новости.

"В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 24 января 2020 … "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV" и с целью защиты здоровья работников ОАО "РЖД" не направлять работников ОАО "РЖД" в зарубежные командировки до стабилизации эпидемиологической ситуации и отмены настоящей телеграммы", - говорится в телеграмме.

"В исключительных случаях вопрос командирования работников решать в индивидуальном порядке", - добавляется в тексте.

Телеграмма, подписанная замгендиректора РЖД по управлению персоналом и социальным вопросам Дмитрием Шахановым, датирована 27 февраля текущего года и направлена руководителям подразделений аппарата управления, филиалов и структурных подразделений РЖД. Представитель РЖД комментировать содержание телеграммы не стал.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.