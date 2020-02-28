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РЖД ограничили командировки сотрудников за рубеж из-за коронавируса
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РИА Новости

РЖД ограничили командировки сотрудников за рубеж из-за коронавируса

16:46 28.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтенд РЖД на выставке
Стенд РЖД на выставке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Стенд РЖД на выставке. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. РЖД из-за ситуации с коронавирусом ограничили зарубежные командировки своих работников до стабилизации эпидемиологической ситуации, говорится в телеграмме, с текстом которой ознакомилось РИА Новости.
"В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 24 января 2020 … "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV" и с целью защиты здоровья работников ОАО "РЖД" не направлять работников ОАО "РЖД" в зарубежные командировки до стабилизации эпидемиологической ситуации и отмены настоящей телеграммы", - говорится в телеграмме.
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"В исключительных случаях вопрос командирования работников решать в индивидуальном порядке", - добавляется в тексте.
Телеграмма, подписанная замгендиректора РЖД по управлению персоналом и социальным вопросам Дмитрием Шахановым, датирована 27 февраля текущего года и направлена руководителям подразделений аппарата управления, филиалов и структурных подразделений РЖД. Представитель РЖД комментировать содержание телеграммы не стал.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Китайский коронавирус продолжает быстро распространятся по всему миру. В самом Китае число зараженных превысило 78,8 тысячи человек, в Южной Корее - 2,3 тысячи, в Иране показатель достиг 388, в Италии - 650. За последние сутки первые случаи заражения выявлены в Нидерландах, Нигерии, Литве, Белоруссии, Новой Зеландии и Азербайджане.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
810000
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗРЖДКитайВ мире
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