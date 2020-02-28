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В Японии умер заболевший коронавирусом британец с Diamond Princess
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РИА Новости

В Японии умер заболевший коронавирусом британец с Diamond Princess

16:21 28.02.2020
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоСудно Diamond Princess в порту Йокогама
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
© РИА Новости / Иван Захарченко
ТОКИО, 28 фев – РИА Новости. Гражданин Великобритании, бывший в числе пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, у которого подтвердили наличие коронавирусной инфекции, скончался в Японии. Это стало первым случаем гибели иностранного гражданина в стране из-за нового вируса, до этого среди жертв значились лишь японцы, передает телеканал NHK.
Таким образом, число умерших среди зараженных COVID-19 достигло 11 человек.
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В настоящее время в Японии подтверждены 936 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 705 человек – пассажиры и члены экипажа лайнера. По данным медиков, 56 человек находятся в тяжелом состоянии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2788, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных достигло 3664, скончались 57 человек.
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