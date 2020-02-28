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Мишустин: долгов по зарплате на стройках в рамках нацпроектов нет
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РИА Новости

Мишустин: долгов по зарплате на стройках в рамках нацпроектов нет

16:18 28.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Задолженности по заработным платам работников организаций, задействованных на строительстве крупных инфраструктурных объектов в рамках национальных проектов, сейчас нет, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
На заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам в пятницу премьер отдельно остановился на теме мониторинга реализации нацпроектов, назвав ряд ведомств, которые проводят эту работу.
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"В свою очередь Роструд следит за тем, чтобы вовремя выплачивались зарплаты работникам организаций, которые задействованы на крупных инфраструктурных стройках. Здесь данные достаточно хорошие, по состоянию на сегодня, у нас нет задолженности", - сообщил Мишустин.
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Михаил МишустинРоссияЭкономика
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