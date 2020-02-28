Мишустин: долгов по зарплате на стройках в рамках нацпроектов нет

На заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам в пятницу премьер отдельно остановился на теме мониторинга реализации нацпроектов, назвав ряд ведомств, которые проводят эту работу.

"В свою очередь Роструд следит за тем, чтобы вовремя выплачивались зарплаты работникам организаций, которые задействованы на крупных инфраструктурных стройках. Здесь данные достаточно хорошие, по состоянию на сегодня, у нас нет задолженности", - сообщил Мишустин.