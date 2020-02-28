Мишустин рассказал о выявленных нарушениях при исполнении нацпроектов

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Больше всего нарушений в процессе реализации национальных проектов проверяющие органы за минувший год зафиксировали в сфере контрактной системы, заявил председатель правительства РФ Больше всего нарушений в процессе реализации национальных проектов проверяющие органы за минувший год зафиксировали в сфере контрактной системы, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Выступая на заседании президиума совета по нацпроектам в пятницу, он отметил, что работа по мониторингу реализации нацпроектов на предмет возможных нарушений достаточно активно шла в 2019 году.

"По итогам проверок были выявлены нарушения, в том числе и квалифицируемые как преступления, которые подпадают под действие уголовного кодекса. Но в основном речь шла о подозрении в мошенничестве, взяточничестве, превышении должностных полномочий, в заключении контрактов с сомнительными исполнителями. Именно в контрактной системе проверяющими органами было зафиксировано больше всего нарушений", - сообщил Мишустин в ходе совещания.

Он уточнил, что в ряде случаев заказчики дробят заказы, чтобы не проводить конкурсы, затягивают с оплатой работ, не штрафуют недобросовестных поставщиков. "Такие случаи отмечаются во всех регионах страны", - указал премьер.

Он отметил, что неоднократно обращал внимание на запутанность существующей системы госзакупок - она тормозит реализацию нацпроектов.