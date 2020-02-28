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2020-02-28T16:18+0300
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Мишустин рассказал о выявленных нарушениях при исполнении нацпроектов
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РИА Новости

Мишустин рассказал о выявленных нарушениях при исполнении нацпроектов

16:17 28.02.2020 (обновлено: 16:18 28.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Больше всего нарушений в процессе реализации национальных проектов проверяющие органы за минувший год зафиксировали в сфере контрактной системы, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Выступая на заседании президиума совета по нацпроектам в пятницу, он отметил, что работа по мониторингу реализации нацпроектов на предмет возможных нарушений достаточно активно шла в 2019 году.
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"По итогам проверок были выявлены нарушения, в том числе и квалифицируемые как преступления, которые подпадают под действие уголовного кодекса. Но в основном речь шла о подозрении в мошенничестве, взяточничестве, превышении должностных полномочий, в заключении контрактов с сомнительными исполнителями. Именно в контрактной системе проверяющими органами было зафиксировано больше всего нарушений", - сообщил Мишустин в ходе совещания.
Он уточнил, что в ряде случаев заказчики дробят заказы, чтобы не проводить конкурсы, затягивают с оплатой работ, не штрафуют недобросовестных поставщиков. "Такие случаи отмечаются во всех регионах страны", - указал премьер.
Он отметил, что неоднократно обращал внимание на запутанность существующей системы госзакупок - она тормозит реализацию нацпроектов.
"Как вы знаете, я поручил министерству финансов собрать все предложения как внутри правительства, так и от бизнеса по поводу изменений 44-го федерального закона (закона о контрактной системе в сфере госзакупок). Там достаточно много есть вопросов, которые необходимо сегодня отработать", - напомнил Мишустин, добавив, что сейчас стоит задача сделать систему госзакупок прозрачной и эффективной.
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