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В ЛНР заявили о 17 нарушениях перемирия силовиками за неделю
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РИА Новости

В ЛНР заявили о 17 нарушениях перемирия силовиками за неделю

16:17 28.02.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Украинские силовики 17 раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу журналистам начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.
Двадцать первого февраля в ЛНР заявили, что украинские силовики также 17 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
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"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины 17 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Лещенко.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории ЛНР более 250 снарядов. Силовики вели огонь с использованием арторудий калибром 152 миллиметра, минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов.
"Материалы по фактам обстрелов населенных пунктов переданы представителям международных организаций, находящихся в республике, а также в генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров ВСУ", - добавил Лещенко.
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