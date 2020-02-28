Кондуктор пермского автобуса не высаживала школьницу, заявили власти

УФА, 28 фев – РИА Новости. Кондуктор автобуса в Перми не высаживала девятилетнюю школьницу из-за отсутствия средств на ее карте, девочка вышла сама и шла домой одну остановку, прокомментировали РИА Новости в департаменте транспорта Перми.
Телекомпания "Рифей" ранее сообщала, что кондуктор высадила 9-летнюю школьницу из автобуса из-за того, что у ребенка не сработала транспортная карта, в результате девочке пришлось идти домой поздно вечером почти один километр.
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В департаменте транспорта Перми РИА Новости рассказали, что инцидент с 9-летней девочкой произошел в автобусе маршрута №44. Департамент проводит проверку.
"Мы запросили видео, которое снимается регистратором в автобусе, опросили водителя и кондуктора. СМИ пишут не совсем корректно. По видео видно, что кондуктор несколько раз пыталась провести по аппарату карту девочки, на ней не оказалось средств. Спустя какое-то время, когда водитель закрыл двери и собирался тронуться, девочка вскочила и подошла к двери. Водитель открыл ей дверь. Ребенка никто не выгонял из транспорта. В этот момент кондуктор находилась в другом конце автобуса", - сообщили РИА Новости в департаменте транспорта Перми.
По словам собеседника, ребенок прошел пешком одну остановку.
"Проверка продолжается, ранее мы довели до всех перевозчиков, водителей и кондукторов общественного транспорта, что ни при каких условиях детей высаживать из автобуса нельзя", - пояснили агентству в департаменте.
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