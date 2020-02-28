Кондуктор пермского автобуса не высаживала школьницу, заявили власти

"Мы запросили видео, которое снимается регистратором в автобусе, опросили водителя и кондуктора. СМИ пишут не совсем корректно. По видео видно, что кондуктор несколько раз пыталась провести по аппарату карту девочки, на ней не оказалось средств. Спустя какое-то время, когда водитель закрыл двери и собирался тронуться, девочка вскочила и подошла к двери. Водитель открыл ей дверь. Ребенка никто не выгонял из транспорта. В этот момент кондуктор находилась в другом конце автобуса", - сообщили РИА Новости в департаменте транспорта Перми.