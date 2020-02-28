Московским школам предписали регулярно измерять температуру учащихся

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Школам Москвы предписали регулярно измерять температуру учащихся, проводить занятия класса в одном помещении и отменить мероприятия в бассейнах, такие меры связаны с сезонным повышением уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
"В образовательных учреждениях Москвы усилят профилактические меры в связи с сезонным повышением уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. Чтобы не допустить распространения этих заболеваний, директорам школ, колледжей, учреждений дополнительного образования в соответствии с приказом департамента образования и науки города Москвы №65 рекомендовано проводить наблюдение за состоянием здоровья детей и регулярно измерять у них температуру", - рассказали в пресс-службе.
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В пресс-службе разъяснили, что если у ребенка зафиксированы признаки заболевания и повышенная температура, его направят домой, но только в сопровождении родителей.
"До их прихода он будет изолирован. Вся информация о заболевших детях будет незамедлительно направляться в поликлинику", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, на период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ будут отменены выездные и массовые мероприятия и занятия в бассейнах.
"А уроки по разным предметам будут проходить в одном классе, учителя будут сами приходить к учащимся, чтобы дети не переходили из одного помещения в другое. Современное оборудование, которое есть в школах, позволяет это сделать", - отметили в пресс-службе. На связи с родителями постоянно будет находиться классный руководитель, по вопросам организации учебного процесса можно обратиться к нему или в администрацию школы.
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