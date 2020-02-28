Шнуров не исключил своего участия в региональных выборах в 2020 году

По его словам, в политику ему хочется привнести как можно больше гуманизма. "Все проблемы – и культурные, и здравоохранительные, и образовательные – они связаны с тем, что у нас роль человека принижена. У нас нефть стоит дороже человеческой жизни, и это ужасно. От этого у нас все основные проблемы, что умер бы человек, тогда бы было хорошо, освободилась бы квартира", - заявил он.