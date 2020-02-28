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Шнуров не исключил своего участия в региональных выборах в 2020 году
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РИА Новости

Шнуров не исключил своего участия в региональных выборах в 2020 году

16:08 28.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЛидер музыкального коллектива "Группировка Ленинград" Сергей Шнуров в Волгодонском филиале ЗАО "АЭМ-технологии" предприятия "Атоммаш"
Лидер музыкального коллектива Группировка Ленинград Сергей Шнуров в Волгодонском филиале ЗАО АЭМ-технологии предприятия Атоммаш
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВУ, 28 фев - РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров не исключил своего участия в региональных выборах в 2020 году.
Лидер "Ленинграда" недавно стал членом петербургского отделения "Партии роста" и не исключил возможности своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году. Партбилет музыканту вручал глава партии, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.
"Не знаю, может быть. По крайней мере, помогать нашим партийцам я точно буду", - сказал Шнуров журналистам на соответствующий вопрос.
По его словам, в политику ему хочется привнести как можно больше гуманизма. "Все проблемы – и культурные, и здравоохранительные, и образовательные – они связаны с тем, что у нас роль человека принижена. У нас нефть стоит дороже человеческой жизни, и это ужасно. От этого у нас все основные проблемы, что умер бы человек, тогда бы было хорошо, освободилась бы квартира", - заявил он.
Единый день голосования в 2020 году пройдет 13 сентября.
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
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