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S7 сформировала расписание чартеров в Южную Корею до середины марта
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РИА Новости

S7 сформировала расписание чартеров в Южную Корею до середины марта

16:28 28.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Авиабилеты на рейсы российской авиакомпании S7 Airlines в/из Сеула приобрели более 10 тысяч человек, перевозчик сформировал расписание чартерных рейсов до середины марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Авиакомпания ранее сообщила, что, по распоряжению Минтранса РФ, с 1 по 31 марта на фоне ситуации с коронавирусом приостанавливает все собственные регулярные рейсы из России в Южную Корею, будет вывозить пассажиров чартерными рейсами.
"По нашим данным, авиабилеты на рейсы S7 Airlines в/из Сеула приобрели более 10 тысяч человек. Мы сформировали расписание чартерных рейсов - пока до середины марта", - сказали в пресс-службе.
"Пассажиры также могут оформить возврат полной стоимости авиабилетов или обмен на рейсы S7 Airlines с вылетом из других городов", - добавили там.
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Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)S7 AirlinesЮжная КореяРоссия
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