S7 сформировала расписание чартеров в Южную Корею до середины марта

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Авиабилеты на рейсы российской авиакомпании Авиабилеты на рейсы российской авиакомпании S7 Airlines в/из Сеула приобрели более 10 тысяч человек, перевозчик сформировал расписание чартерных рейсов до середины марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Авиакомпания ранее сообщила, что, по распоряжению Минтранса РФ, с 1 по 31 марта на фоне ситуации с коронавирусом приостанавливает все собственные регулярные рейсы из России в Южную Корею , будет вывозить пассажиров чартерными рейсами.

"По нашим данным, авиабилеты на рейсы S7 Airlines в/из Сеула приобрели более 10 тысяч человек. Мы сформировали расписание чартерных рейсов - пока до середины марта", - сказали в пресс-службе.

"Пассажиры также могут оформить возврат полной стоимости авиабилетов или обмен на рейсы S7 Airlines с вылетом из других городов", - добавили там.