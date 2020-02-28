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На Украине три человека пострадали при пожаре на военном полигоне
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РИА Новости

На Украине три человека пострадали при пожаре на военном полигоне

16:04 28.02.2020 (обновлено: 16:08 28.02.2020)
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© Фото : ДСНС України Пожарная служба Украины
Пожарная служба Украины
© Фото : ДСНС України
КИЕВ, 28 фев - РИА Новости. Три человека получили ожоги из-за пожара на военном полигоне в Черниговской области Украины, сообщила в пятницу пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы областной государственной администрации.
По данным пресс-службы, ночью в пятницу на территории военного полигона оперативного командования "Север" загорелись две военные палатки.
"Огнем уничтожены палатки. Причина и ущерб устанавливаются. В результате пожара три человека получили ожоги верхних конечностей", - говорится в сообщении.
К тушению пожара подразделения государственной службы по чрезвычайным ситуациям не привлекались.
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